One World: Together at Home. Uno show globale per chi combatte il Covid-19

Di Redazione

I più grandi artisti del mondo riuniti (virtualmente) per uno spettacolo straordinario dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno combattono contro la pandemia di coronavirus. Questo è One World: Together at Home, un evento esclusivo organizzato da Organizzazione Mondiale della Sanità e Global Citizen’s e distribuito online da LIVENow, che andrà in scena nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 20 alle 2 di New York (dalle 2 alle 8 italiane).

Lo show sarà curato da Lady Gaga e presentato da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. La lista degli artisti partecipanti è lunghissima e comprende anche celebrità mondiali come Paul Mc Cartney, Stevie Wonder, Elton John, Celine Dion e l’italiano Andrea Bocelli. Ci saranno inoltre Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Taylor Swift e Usher.

L’evento sarà completamente gratuito per gli spettatori di tutto il mondo e resterà disponibile per 72 ore dopo la conclusione dello show: per vederlo basta cliccare qui sotto!