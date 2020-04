Marko Podrascanin: “Continuerò la mia carriera a Trento”

Di Redazione

La maggioranza degli stranieri protagonisti del nostro campionato sono o stanno tornando in patria.

Anche il centrale, al centro del mercato, Marko Podrascanin è tornato in Serbia e, come riporta oggi il Corriere del Trentino, ha salutato Perugia dopo quattro anni intensi e ha fatto ritorno in patria con un convoglio di circa cinquanta auto partito da Padova a cui ha partecipato anche il futuro compagno in gialloblù Lisinac.

Arriva dallo stesso atleta la conferma del suo futuro agli ordini di coach Lorenzetti: «Continuerò la mia carriera a Trento. Spero che questa pandemia possa placarsi prima possibile per tornare al lavoro a settembre», ha detto Podrascanin dal suo isolamento a Novi Sad.