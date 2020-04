Una Trento tutta nuova: Kooy, Lucarelli, Podrascanin e Rossini verso le Dolomiti?

Di Redazione

Al momento pare sicuro il non poter tornare in campo e le squadre, quindi, pensano alla prossima stagione.

Trentino Volley sta guardando al futuro con rinnovata ambizione, da quanto riportato oggi da il Corriere del Trentino, non nascondendo di voler recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

La prima certezza era stata fissata già l’estate scorsa con il rinnovo di capitan Giannelli, ma poche settimane fa si è inserito il secondo tassello grazie al prolungamento del contratto di Lisinac, miglior attaccante della SuperLega per media ponderata. Confermati due pilastri, si è scelto di rivoluzionare la formazione titolare a partire dal reparto degli schiacciatori che vedrà tre partenze importanti e due innesti di alto profilo. Russell andrà a Piacenza, Cebulj è in trattativa con i polacchi del Resovia e Kovacevic ascolta proposte dall’estero ma l’Itas si è già assicurata Dick Kooy e Ricardo Lucarelli.

Alle loro spalle verrà promosso terzo schiacciatore il giovane talento Michieletto, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi mesi. Trento si prepara poi a salutare anche Grebennikov, destinato ad essere al centro di uno scambio con Modena che ha già annunciato l’addio a Salvatore Rossini dopo sei anni di militanza emiliana: sarà il 33enne di Formia il prossimo libero di coach Lorenzetti.

Sotto rete invece l’Itas vestirà i colori della Serbia affiancando a Lisinac il connazionale Marko Podrascanin che nelle ultime ore si è congedato da Perugia dopo quattro stagioni con un intenso post su Instagram. Se le quattro operazioni in entrata già descritte attendono soltanto i crismi dell’ufficialità, resta più incerto l’esito dell’ultimo innesto programmato da Trentino Volley per completare la formazione titolare.

Con Vettori pronto a salutare (su di lui Piacenza ma anche Civitanova), il sostituto designato nel ruolo di opposto è Nimir Abdel-Aziz, top scorer del campionato vestendo la casacca di Milano con 458 punti di cui 54 in battuta. L’olandese non ha ancora trovato l’accordo definitivo con il club di via Trener che, come tutti gli altri, sta ridefinendo le cifre dei contratti alla luce delle incertezze in cui versa la pallavolo italiana. Abdel-Aziz resta la prima scelta, ma se l’accordo dovesse saltare ci sarebbe ampio margine di movimento per l’ingaggio di un opposto straniero che possa completare al meglio una rivoluzione che fa già sognare i tifosi gialloblù.