Millenium Brescia giovane e italiana: si punta su Piani o Nicoletti

Di Redazione

Sarà una Banca Valsabbina Millenium Brescia ringiovanita e molto italiana quella che si presenterà al via del prossimo campionato di Serie A1. Secondo Il Giornale di Brescia, la società starebbe già vagliando due nomi per sostituire nel ruolo di opposto Camilla Mingardi, diretta a Busto: le soluzioni preferite dalla dirigenza sono Vittoria Piani, reduce da una grande stagione con la Delta Informatica Trentino, e Anna Nicoletti, che tornerebbe a vestire la maglia già indossata nel 2018-2019.

Al centro sono in partenza Veltman e Speech – con le quali la società vorrebbe rescindere il contratto – e anche qui le sostitute potrebbero essere italiane: si parla di Beatrice Berti, Sonia Candi e Gaia Moretto. Per il ruolo di schiacciatrice, da valutare le conferme di Maria Segura e Jessica Rivero, mentre è molto probabile quella di Alice Degradi; scartata invece la pista del ritorno di Francesca Villani, destinata a Chieri.

Infine gli ultimi due ruoli: in regia la società vorrebbe confermare Marta Bechis, ma l’ingaggio della torinese è molto oneroso. Come libero, invece, non ci sono dubbi sulla permanenza di Francesca Parlangeli, ormai una colonna della squadra.