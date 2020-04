Il lavoro online delle nazionali giovanili azzurre

Di Redazione

Nell’era del #ConvocatiACasa, del #DistantiMauniti, ma soprattutto del #IoRestoACasa il settore tecnico giovanile maschile della FIPAV fa la sua parte e porta avanti un progetto sportivo all’avanguardia in linea con i tempi che tutto il mondo sta vivendo: un totale di 130 ragazzi di tre categorie (Under 17, 19 e 21) provenienti da 67 società di tutta Italia quotidianamente lavorano seguiti dai tecnici e preparatori atletici federali in “modalità on line”.

Tutti davanti al pc per ascoltare la mezz’ora di discorso tecnico e insegnamento teorico della pallavolo con l’allenatore e poi sotto con il preparatore atletico che per un’ora, un’ora e mezza li osserva attentamente in diretta, dopo aver dato loro, precedentemente, tutorial e filmati da studiare.

Il settore tecnico federale composto dal Direttore Tecnico Julio Velasco, dai tecnici Angiolino Frigoni, Vincenzo Fanizza, Monica Cresta e dai preparatori fisici Glauco Ranocchi, Fabrizio Ceci e Alessio Arnuti, non avendo potuto portare a termine la classica selezione dei migliori giocatori delle tre categorie under maschili per il lavoro estivo, hanno così deciso di coinvolgere in questo programma tutti gli atleti della preselezione. Una primavera, insomma, con allenamenti casalinghi che si svolgono praticamente a livello quotidiano, con gruppi composti da venti ragazzi e con sessioni di lavoro differenziato: i gruppi degli under 17 e 19 si allenano in questo momento tre volte a settimana, i più grandi tutti i giorni.

Under 17

Allenatore: Vincenzo Fanizza

Preparatore: Glauco Ranocchi

Società: Pescara 3; Castelnuovo, Modena Volley, Pallavolo San Lazzaro, Robur Costa Ravenna; La Fenice Roma, Roma 7 Volley; Colombo Genova; Diavoli Rosa, Vero Volley Monza; Lube Civitanova, Volley Fano, Volley Osimo; Pallavolo Valli Di Lanzo, Sant’Anna Pescatori, VBC Cuneo, Volley Parella; Azzurra Alessano, Greenvolley Francavilla, Materdomini Castellana G.; Trentino Volley; Volley Treviso.

Under 19

Allenatore: Monica Cresta

Preparatore: Fabrizio Ceci

Società: Blu Volley Verona; ASD Casalserugo Pallavolo; US Castelnuovo Modena; Colombo Genova; Energy Volley Parma; Volley Game Falconara; GS Ausugum Trento; La Fenice Roma; Lube Civitanova; Materdomini Castellana Grotte; Migliarino Volley Pisa; Pallavolo Padova; Pasian Di Prato; PGS Fides Modena; Porto Robur Ravenna; Power Volley; SDP Anderlini Modena; Torretta Livorno; Trentino Volley; Tumbo ACSD Rovigo; Cuneo Sport 2018; Vero Volley Monza; Volley Arezzo; Volley Club Cesena; Volley Life Viterbo; Volley Meta Napoli; Volley Modena; Volley S. Arpino Caserta; Volley Stra Venezia; Volley Treviso; Monselice Volley.

Under 21

Allenatore: Angiolino Frigoni

Preparatore: Alessio Arnuti

Società: Volley Treviso; Kioene Padova; Lupi Santa Croce; Consar Ravenna; Itas Trentino; Volley Modena; Sir Safety Conad Perugia; Aurispa Alesano; Diavoli Rosa Brugherio; Power Volley Milano; Golden Plast Civitanova; ASD Centro Coselli Trieste; Materdomini Volley Castellana; Cuneo.

La Play List di YouTube disponibile qui

(Fonte: comunicato stampa)