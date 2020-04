20 anni di Trentino Volley, il Dream Team all time scelto dalla Curva Gislimberti

Di Redazione

In periodo di isolamento dovuto all’Emergenza Coronavirus, la passione dei supporters per la propria squadra di pallavolo deve passare inevitabilmente attraverso altre strade ed in particolar modo per quelle legate ai Social Network.

E’ quello che devono aver pensato i responsabili della Curva Gislimberti, storica tifoseria organizzata di Trentino Volley, che nelle ultime settimane hanno fatto diventare protagonisti i propri profili di Facebook ed Instagram per scegliere il sestetto gialloblù dei primi vent’anni di attività della Società di via Trener.

Il sondaggio, che ha messo di fronte cinquantasei giocatori che hanno vestito la maglia gialloblù in passato o nel presente ed otto allenatori, si è rivelato un vero successo, come dimostrano le decine di migliaia di voti raccolti fra i sondaggi proposti nelle story di Instagram e Facebook.

L’esito finale presenta una formazione fortissima, in cui figurano anche tre giocatori dell’attuale roster e quattro del passato più o meno recente glorioso. Il palleggiatore è Simone Giannelli, l’opposto Tsvetan Sokolov, gli schiacciatori Kaziyski e Juantorena, i centrali Solé e Lisinac, il libero Grebennikov, l’allenatore Lorenzetti.

(Fonte: comunicato stampa)