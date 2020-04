Ramona Ghisleni: “Purtroppo questa chiusura, attesa ma inaspettata mi ha tolto tante cose”

Di Redazione

“Cara Rosaltiora, certo non mi aspettavo e tantomeno speravo che il nostro cammino insieme finisse in questo modo. Purtroppo questa chiusura, attesa ma inaspettata ci/mi ha tolto tante cose; l’ultimo ingresso in campo, l’ultimo tuffo o caduta (vedete voi), l’ultimo palleggio, l’ultima cosa buffa o semplicemente l’ultimo saluto a quel pubblico che ho tanto amato e che tanto ci ha sostenute in questi due anni insieme”.

Con un lungo post sul profilo Facebook ufficiale del club che inizia con le parole appena riportate e continua con una lunga serie di ringraziamenti Ramona Ghisleni, palleggiatrice con alle spalle una carriera di alto livello che l’ha portata a calcare i campi della massima serie oltre che ad alzare al cielo una Coppa Europea, saluta Vega Occhiali Rosaltiora.

Dopo un lungo corteggiamento ‘Ramo’ ha scelto di vestire la casacca del team verbanese poche settimane dopo la promozione in Serie C del 2018, quando il club lacuale necessitava del sostegno di una regista esperta per sopperire alla cessata attività causa motivi di lavoro di Valentina Boschi, protagonista della promozione.

Subito ‘eletta’ capitana Ramona ha saputo dare molto, in campo e fuori sia nella prima stagione che nella seconda, con anche un importante ruolo di ‘esperta’ in un gruppo giovane e neofita della categoria, Carlo Zanoli, presidente di Rosaltiora, la saluta così: “Anche se i programmi fatti con Ramona erano per un biennio, il momento dei saluti vorresti non arrivasse mai.

Mi ricordo i primi incontri, io ‘perfetto sprovveduto del volley’ e lei con il suo enorme bagaglio di esperienza – spiega – quando io ‘non ci arrivavo subito’ lei mi faceva notare le cose con delicatezza e fermezza allo stesso tempo. Grazie di tutto a Ramona, non solo per il contributo dato sul campo e nello spogliatoio ma anche a tutta la ‘Famiglia Rosaltiora’, a partire da me, nell’approccio ad una categoria superiore.

E grazie soprattutto per i sacrifici che ha fatto per colmare l’unico problema che avrebbe potuto ‘non farci incontrare’, ovvero la distanza. Le nostre strade si dividono solo per la parte agonistica, Ramona sarà ‘membro onorario della Famiglia Rosaltiora’ per tutte le altre attività collaterali, che come sempre saranno parecchie”.

Gli fa eco coach Andrea Cova, direttore tecnico della prima squadra: “Ramona si è dimostrata la professionista che è per come si è approcciata alla nostra realtà – spiega – centrando in pieno l’obiettivo che aveva, è stata encomiabile in campo e nell’essere di aiuto a Martina De Giorgis per la sua crescita ed anche per le altre ragazze della squadra che necessitavano di una presenza di esperienza al fianco, per questo motivo non posso fare altro che ringraziarla”.

Grazie a Ramona,da tutto il mondo Rosaltiora del quale che un giorno disse: “questa è una società stupenda, un’isola felice, non permetterò e non permettete a nessuno di rovinarla”.

(Fonte: comunicato stampa)