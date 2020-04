La CEV apre anche ai social network l’iniziativa #passthetime

Di Redazione

Inizia quest’oggi la seconda fase di #PasstheTime, l’iniziativa voluta dalla CEV per diffondere in modo sempre più coinvolgente e positivo il mondo web di contenuti che riguardano la pallavolo. Da oggi inizia anche il coinvolgimento del maggior numero possibile di social media, coinvolgendo soprattutto atleti e società professionistiche.

Tre sono i canali dell’iniziativa…

# MySuper7 con il quale chiunque può pubblicare il proprio team Super7 taggando i giocatori con il loro profilo Instagram.

#MyBest Rivolto a tutti i giocatori, ex o ancora in attività, per taggare attraverso Facebook i migliori giocatori con cui abbiano mai giocato.

#VolleyPhoto Prevede invece la pubblicazione su Twitter di una foto dedicata alla pallavolo, senza alcuna descrizione o spiegazione. Basterà solo l’hashtag.

(Fonte: CEV)