Ormai manca solo l’ufficialità: Podrascanin lascia Perugia, anche Atanasijevic lo saluta

Di Redazione

Confermando le voci di mercato che vogliono da più parti Marko Podrascanin in partenza da Perugia destinazione Trento, Aleksandar Atanasijevic sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post di alcune foto con il suo amico e compagno di squadra e di nazionale “Potke” scrivendo… “la cosa più bella in assoluto è quella di poter condividere la stessa squadra con un amico. Negli ultimi quattro anni abbiamo vissuto insieme giorno per giorno i nostri sogni attraversando momenti belli e talvolta meno belli con un sorriso. Nulla sarà più la stessa cosa senza di te qui ma tu sai che io sarò sempre al tuo fianco”. Nel post è inserito ovviamente anche l’account di Podrascanin.

La notizia del passaggio di Podrascanin sulla linea dei centrali di Itas Trentino era stata anticipata un mese fa da VolleyNews (clicca qui) ma attende ancora una conferma ufficiale.

(Fonte: Atanasijevic Instagram Off)