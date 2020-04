Marko Podrascanin: “Urlatemi ancora una volta ‘se schiaccia Potke devi saltare…”

Di Redazione

Poche ore dopo il saluto ufficiale di Atansaijevic, intorno alle ore 18, ecco la conferma: pur senza ufficializzare quello che ormai tutti sanno e che è dato per scontato, e cioè che l’anno prossimo giocherà con Lorenzetti nella Itas Trentino, Marko Podrascanin pubblica un lungo post di commiato da Perugia e dalla Sir Safety sul suo profilo Instagram.

Ecco il post con il quale, senza mai fare riferimento alla sua nuova destinazione, Marko Podrascanin saluta Perugia.

Ricordo ancora l’emozione del giorno in cui decisi di venire a Perugia. Non sapevo bene cosa aspettarmi, non conoscevo bene la città e la realtà che avrei vissuto. Ero certo e convinto che mi sarei unito ad una squadra che aveva altissime aspettative e ad una società vogliosa di raggiungere traguardi importanti.

Sapevo che avrei giocato al fianco di uomini straordinari, giocatori di livello. Mai avrei immaginato di vivere un sogno, di conoscere allenatori straordinari, di avere il privilegio di lavorare con uno staff meraviglioso, dirigenti, stampa e fisioterapisti, dottori fenomeni veri, e amici per la vita che mi hanno fatto sentire come a casa, accogliendomi come un fratello e parte di una fantastica famiglia!

Di conoscere dei tifosi che mi hanno sempre incitato e saputo aiutare nei momenti di difficoltà. I cori, gli applausi, il calore degli abbracci, il dolce rumore assordante del palazzetto hanno reso indelebile questo viaggio durato quattro anni dove abbiamo vinto 5 trofei, di cui il “triplete” che resterà il traguardo più importante della mia carriera.

Parte del mio cuore sarà a Perugia e Perugia batterà per sempre nel cuore di mio figlio Matija che è nato qui .❤

Prima di salutarci augurandovi una serena Pasqua, per un ultima volta voglio gridare con tutti voi:

“Se schiaccia il Potke devi saltare”

Dopo l’ufficializzazione della partenza di De Cecco diventa un dato di fatto anche l’addio di Podrascanin a Perugia, quattro anni di rapporto molto intenso e speciale. Tra i tanti commenti quello di Atanasijevic, che ha disegnato quattro emoticon in lacrime, e quello di moltissimi tifosi non solo della Sir Safety Conad Perugia.

(Fonte: Marko Podrascanin Instagram Off)