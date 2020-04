La Savino del Bene Scandicci in fase di cambiamento, in arrivo la centrale Mina Popovic?

Di Redazione

La Savino del Bene Scandicci, dopo lo stop dei campionati, è in fase di cambiamento; La Nazione, infatti, riporta nell’edizione odierna diverse possibili voci su arrivi e partenze nella società toscana.

Tra la Savino del Bene e il tecnico Barbolini, come prima cosa, mancherebbe solo firma. L’ex Novara lascerebbe la sua panchina a Lavarini per ricoprire la carica di Cristofani. Sul fronte degli arrivi, tutto lascia supporre che al centro arrivi Mina Popovic, la scorsa stagione tra le fila di Casalmaggiore. Andrà a colmare la defezione di Kakolewska, verso il rientro in patria con il Chemik.

Come seconda opposta, Scandicci avrebbe messo nero su bianco con Kimberly Drewniok, giovane classe ’97 in arrivo dalla squadra tedesca dello Schweriner. Resta da definire invece la posizione di Samantha Bricio. L’attaccante messicana è tentata dalle offerte che sarebbero arrivate da Monza e anche qualche

società turca potrebbe invogliare il posto 4 a tornare in Turchia.

(Fonte: La Nazione Firenze)