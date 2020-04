Il messaggio video dal caldo sole della Sardegna di SunVolley

Di Redazione

A Pasqua e Pasquetta di solito gli appassionati di pallavolo e beach volley, soprattutto a livello dilettantistico, amatoriale e giovanile, di solito erano abituati ad abbinare un gran numero di tornei amichevoli che si svolgevano un po’ in tutta Italia. Pazienza, quest’anno è così. Le palestre restano vuote e c si allena come si può. Il momento richiede rispetto e coesione.

Ma in questo sforzo collettivo continua a brillare la creatività degli appassionati di pallavolo che nell’ambito della campagna social #iorestoacasa stanno realizzando video e photogallery di grande valore. Ecco quello realizzato da Andrea Camedda per la SunVolley di San Vero Milis, Oristano. Chi può palleggia in giardino e chi non può, a costo di rompere qualcosa, schiaccia in salotto passando la palla ai propri compagni.

La SunVolley è stata fondata nel 2000 e opera sia nel settore maschile che femminile con numerose squadre giovanili lavorando anche nel beach volley con alcuni momenti di eccellenza come il torneo di Putzu Idu che lo scorso anno aveva ospitato oltre 120 atleti, e in S3.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della società e merita senza dubbio like e condivisioni.

#iorestocasa BUONA PASQUA A TUTTI. Ringraziamo Andrea Camedda per questo splendido lavoro. Pubblicato da Sunvolley su Sabato 11 aprile 2020

(Fonte: SunVolley FB official)