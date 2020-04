Delta Informatica Trentino, i numeri da record di una stagione… a metà

E sempre la finale giocata lo scorso 2 febbraio a Busto Arsizio ha fatto registrare altri due record: quello relativo alla sfida più lunga della stagione (due ore e sette minuti) e del set più lungo (il terzo parziale, poi perso da Trento per 29-31, durato ben 39 minuti). Da specificare, però, che la durata di questo match ha certamente risentito dell’utilizzo del Video Check.

STATISTICHE COMPLESSIVE

Partite giocate: 24 (21 campionato, 3 di Coppa Italia)Vittorie: 23Sconfitte: 1Vittoria per 3-0: 12 (8 al Sanbàpolis, 4 in trasferta)Vittorie per 3-1: 7 (2 al Sanbàpolis, 4 in trasferta, 1 Finale di Coppa Italia in campo neutro)Vittorie per 3-2: 4 (2 al Sanbàpolis, 2 in trasferta)Sconfitte per 3-2: 0Sconfitte per 3-1: 0Sconfitte per 3-0: 1 (1 in trasferta)Punti in classifica totalizzati: 56 (28 al Sanbàpolis, 28 in trasferta)Minuti totali giocati: 2167’ (36h7min)Set vinti: 69Set persi: 18Quoziente set: 3,83Punti realizzati nelle partite: 2106Punti subiti nelle partite: 1721Quoziente punti: 1,22Muri realizzati: 212 (8,83 muri di media a partita)Ace realizzati: 141 (5,87 ace di media a partita)Giocatrici sempre presenti: Vittoria Piani, Silvia Fondriest, Sofia D’Odorico, Eleonora Furlan e Giulia Melli (24 presenze su 24 partite disputate)Miglior realizzatrice: Vittoria Piani (465 punti – 19,3 punti di media a partita)Miglior muratrice: Eleonora Furlan (84 muri – 3,5 muri di media a partita)Giocatrice con maggior numero di battute vincenti: Sofia D’Odorico (44 ace – 1,8 ace di media a partita)La partita più lunga: Omag S.Giovanni in Marignano – Delta Informatica Trentino 1-3 / Finale Coppa Italia Serie A2 (127’ minuti)La partita più breve: P2p Smilers Baronissi – Delta Informatica Trentino 0-3 / 4^ di Regular Season (66’ minuti)Il set più lungo: 3°set (31-29) di Omag S.Giovanni in Marignano – Delta Informatica Trentino / Finale Coppa Italia Serie A2 (39’ minuti)Il set più breve: 3°set (11-25) di Delta Informatica Trentino – Eurospin Ford Sara Pinerolo / 3^ Pool Promozione (17’ minuti)

I TOP DI SQUADRA

Punti realizzati in una partita: Olimpia Teodora Ravenna – Delta Informatica Trentino 2-3 / 2^ di Regular Season (114 punti)

Muri realizzati in una partita: Delta Informatica Trentino – Olimpia Teodora Ravenna 3-1 / 11^ di Regular Season (14 muri)

Ace realizzati in una partita: Lpm Bam Mondovì – Delta Informatica Trentino 0-3 / 18^ di Regular Season (11 ace)

I TOP INDIVIDUALI

Punti realizzati in una partita: Vittoria Piani, 31 punti in Omag S. Giovanni in Marignano – Delta Informatica Trentino 1-3 / Finale Coppa Italia di Serie A2

Muri realizzati in una partita: Eleonora Furlan, 7 muri in Olimpia Teodora Ravenna – Delta Informatica Trentino 2-3 / 2^ di Regular Season

Battute vincenti realizzati in una partita: Vittoria Piani, 7 ace in Olimpia Teodora Ravenna – Delta Informatica Trentino 2-3 / 2^ di Regular Season

PRESENZE E PUNTI DELLE GIOCATRICI

Vittoria Piani: 24 presenze, 465 punti

Francesca Cosi: 15 presenze, 1 punto

Barbora Kosékova: 4 presenze, 5 punti

Ilenia Moro: 23 presenze, 0 punti

Silvia Fondriest: 24 presenze, 210 punti

Sofia D’Odorico: 24 presenze, 244 punti

Valentina Barbolini: 22 presenze, 26 punti

Elisa Moncada: 14 presenze, 30 punti

Eleonora Furlan: 24 presenze, 215 punti

Giulia Melli: 24 presenze, 341 punti

Vittoria Vianello: 8 presenze, 0 punti

Diana Giometti: 4 presenze, 1 punto

Virginia Berasi: 16 presenze, 13 punti