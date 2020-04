Luciano De Cecco e il suo messaggio d’amore verso Perugia (Video)

Di Redazione

È stata una lunga storia d’amore tra Luciano De Cecco e la Sir Safety Conad Perugia, durata ben sei stagioni e giunta ora al capolinea. Arrivato nella stagione 2014/2015 da Piacenza, il palleggiatore argentino è diventato sempre più leader di una squadra che è cresciuta di anno in anno conquistando traguardi e risultati importanti.

Un vero e proprio simbolo dentro e fuori dal campo, entrato fin da subito nel cuore di tutti i tifosi e proprio per questo De Cecco, che nella prossima stagione giocherà con tutta probabilità alla Lube, ha voluto ringraziare tutto il mondo “Sir” per gli splendidi anni passati insieme.

Ecco il video messaggio che l’alzatore ha pubblicato sulla propria pagina Facebook.

“Grazie Perugia! Oggi è un giorno triste…

Questa è stata una delle scelte più difficili che io abbia mai dovuto prendere. Voglio ringraziare tutti, società, presidente, staff, ma sopratutto i tifosi, vi porterò sempre con me. La scelta di chiudere questo cerchio di 6 anni è stata mia. Ho solo parole di ringraziamento per la Sir Safety Perugia Volley Club che rimarrà per sempre una parte importante per me, per la mia famiglia e per quello che sarò nel futuro. Arrivederci!”.