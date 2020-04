Itas Trentino, il “rompete le righe” del presidente Mosna arriva in conference call

Di Redazione

La chiusura definitiva di tutti i campionati, decretata dalla Federvolley nella serata di mercoledì 8 aprile, ha giocoforza fatto terminare la ventesima stagione di Trentino Volley.

In maniera assolutamente differente dal solito e senza partite, senza i rituali saluti al pubblico in occasione dell’ultimo impegno casalingo, senza i rituali momenti di commiato come l’incontro con i tifosi in un locale del centro storico di Trento e senza la cena di fine stagione con sponsor ed autorità, la Società ha quindi dovuto, suo malgrado, dare ufficialmente il “rompete le righe” alla squadra; per farlo ha necessariamente utilizzato una conference call.

Il Presidente Diego Mosna ha voluto salutare e ringraziare personalmente atleti e staff per l’impegno profuso nei sette mesi di allenamenti e partite, offrendo allo stesso tempo anche un messaggio di fiducia e speranza per il futuro di Trentino Volley e della pallavolo.

Da oggi i giocatori sono liberi di poter tornare a casa o, se lo preferiranno, di restare a Trento in attesa degli sviluppi della situazione dell’Emergenza Coronavirus. Considerando il lungo periodo di stop e tenendo conto al tempo stesso che atleti non potranno rimanere inattivi per molti mesi, lo staff (tecnico e fisico) è già al lavoro per programmare la ripresa dell’attività nei prossimi mesi; attività che verrà avviata solo quando le normative sanitarie per il contenimento del contagio lo permetteranno e nell’assoluto rispetto delle norme stesse e della salute di giocatori, tecnici e collaboratori coinvolti negli allenamenti.

Lo staff dirigenziale ed amministrativo si impegnerà invece per chiudere questa stagione e per aprire la prossima nel miglior modo possibile.

(Fonte: comunicato stampa)