Trento, l’iniziativa per gli sponsor “La rete che unisce” prosegue anche in conference call

Di Redazione

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, una quindicina di sponsor gialloblù si ritroveranno virtualmente in meeting per partecipare ad un nuovo appuntamento, il quinto assoluto, de “La rete che unisce”.

L’iniziativa, promossa per il secondo anno da Trentino Volley per approfondire ancora di più la conoscenza fra le aziende ed intensificare ulteriormente il rapporto con la Società ma anche per approfondire tematiche di interesse comune ed aggiornamento professionale, prosegue infatti anche in tempi di Emergenza Coronavirus e per l’occasione in edizione web.

L’incontro avverrà infatti in conference call, attraverso una piattaforma dedicata a questo tipo di appuntamenti, rafforzando anche da casa la forte idea di network. In questo caso sarà Villotti Group, da anni partner ufficiale di Trentino Volley, ad organizzare ed ospitare virtualmente un Webinar dal titolo “LA PROTEZIONE DEI DATI IN SMARTWORKING: La valorizzazione del patrimonio digitale nel rispetto della Normativa Europea 679/16 (GDPR)”.

A partire dalle ore 15, insieme ad Athos Cauchioli di NESQ (azienda leader nell’offerta di servizi per la messa in sicurezza di dati aziendali) si parlerà pertanto di un tema molto delicato e di grande attualità come il ruolo centrale della cyber security in operatività Smartworking.

L’obiettivo è quello di approfondire tali tematiche in modo da agire in via preventiva andando a conoscere i servizi per la sicurezza del patrimonio aziendale.

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione, gli sponsor di Trentino Volley possono contattare il responsabile marketing Marco Oberosler all’indirizzo mail marco.oberosler@trentinovolley.it.

(Fonte: comunicato stampa)