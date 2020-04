La Fipav decreta la conclusione definitiva di tutti i campionati. La Delta Informatica Trentino rimane in serie A2

Di Redazione

La Federazione Italiana Pallavolo, dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia di COVID-19 (coronavirus), che sta interessando il territorio italiano e gli stati di tutto il mondo, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria. La FIPAV ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali.

Alla luce di questa decisione la Delta Informatica Trentino, vincitrice della Coppa Italia di serie A2 e attuale capolista della Pool Promozione di serie A2 con 20 successi in 21 gare giocate tra regular season e seconda fase, ripartirà il prossimo anno dal campionato di serie A2. “La Federazione ha scelto così e accettiamo la loro decisione – spiega Roberto Postal, presidente della Delta Informatica Trentino – Rimane la soddisfazione per il grandissimo campionato che abbiamo disputato, purtroppo non è stato sufficiente per salire in serie A1. Ora staccheremo la spina e ci concentreremo su cose molto più importanti della pallavolo. Quando sarà possibile tornare a immaginare di scendere in campo inizieremo a valutare il da farsi e a fare le opportune considerazioni”.