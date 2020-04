Alpi Volley, ripartire si può: “Ci vediamo tutti ad agosto in Trentino”

Di Redazione

Pensare al volley giocato, nel giorno in cui l’attività si è ufficialmente fermata a livello nazionale, può sembrare un azzardo. Ma in Trentino c’è chi ha scelto di crederci. Sono i ragazzi di Alpi Volley, torneo di Green Volley organizzato da Pallavolo Trento Bolghera in collaborazione con la Polisportiva Oltrefersina, che si giocherà a Pergine Valsugana sabato 1 e domenica 2 agosto.

La sfida è stata lanciata da qualche giorno sul sito ufficiale e sui canali social del torneo, e il coraggio è stato premiato: sono già diverse le squadre iscritte alle tre categorie (3×3 Open maschile e femminile e 4×4 misto). Merito, certo, del ricco montepremi di 5.000 euro e della formula particolare, che consente di iscriversi gratuitamente assicurandosi un buono sconto sul prezzo finale. Ma anche della grande voglia di giocare e tornare, per quanto possibile, alla normalità che anima il mondo della pallavolo italiana.

Abbiamo chiesto a Davide Iiriti, uno degli organizzatori della manifestazione, di spiegarci come nasce l’idea di Alpi Volley. “Il torneo era programmato inizialmente per il ponte del 1° giugno – spiega Davide – poi siamo stati costretti a spostarlo. L’idea era quella di scegliere una data realistica e più vicina possibile, ma che non si sovrapponesse con l’inizio della nuova stagione. In seguito vedremo cosa accadrà“.

Come mai la scelta di andare controcorrente rispetto al “fermo” generale?

“Proprio perché continuavamo a leggere di tornei estivi che chiudevano, uno dopo l’altro, e la cosa ci rattristava molto. Abbiamo cercato di lanciare un messaggio positivo, proponendo uno sconto a chi si iscrive subito; il pagamento sarà poi effettuato indicativamente a giugno, quando speriamo di riuscire a capire se si potrà giocare o no. È anche un modo per avere un obiettivo, una scadenza a cui guardare con ottimismo“.

Ma alla fine si riuscirà davvero ad andare in campo?

“Noi speriamo di sì. Al momento non si possono fare previsioni, ma l’augurio è che qualche attività si possa riaprire, magari con una limitazione al numero massimo di partecipanti: nel caso, vedremo come organizzarci. Abbiamo la fortuna di poter contare sulle strutture della Polisportiva Oltrefersina, quindi non dobbiamo fare grossi investimenti“.

Come e dove sarà organizzato il torneo?

“Le gare si svolgeranno sull’erba del campo da calcio di Pergine. Intorno al campo c’è una pista da atletica che verrà utilizzata per cibo e bevande, con la collaborazione della squadra di rugby della Polisportiva, mentre il campo da allenamento del rugby diventerà la zona campeggio. Pensiamo anche a musica dal vivo e dj set, ma naturalmente è tutto da verificare“.

Come stanno andando le iscrizioni?

“I primi riscontri sono ottimi, in pochi giorni abbiamo già raccolto 5 squadre. Sono soprattutto i ‘grandi’ a iscriversi, abbiamo molti giocatori di Serie A3. Visto il montepremi invitante, contiamo molto sulla presenza di squadra da altre regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, ma abbiamo adesioni anche dal Lazio. Poi naturalmente pescheremo nel bacino dei campionati regionali in Trentino“.

Finora, dunque, Alpi Volley è un successo. Ve lo aspettavate?

“In parte sì. C’è davvero tanta voglia di giocare, il mondo della pallavolo identifica l’estate con Beach Volley e Green Volley, e l’annullamento dei principali appuntamenti sulla sabbia come la Beach Volley Marathon è stato un brutto colpo. Noi, per quello che ne so, siamo gli unici ad aver organizzato un torneo di questo genere e il passaparola tra i giocatori sta funzionando… Ci aspettiamo un livello davvero alto e la partecipazione di alcuni testimonial d’eccezione!“.

Tutti i dettagli su Alpi Volley e il modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del torneo. Il costo di partecipazione è di 60 euro a squadra per i tornei 3×3 e 80 euro per il torneo 4×4, fino al 30 maggio (poi i prezzi aumenteranno di 20 euro).