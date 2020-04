Savino Del Bene, il dg Paoletti: “Valuteremo se fare ricorso sulle qualificazioni alle Coppe”

Di Redazione

Francesco Paoletti, direttore generale della Savino Del Bene Scandicci, è intervenuto in diretta streaming sulla pagina ufficiale del club per rispondere alle domande dei tifosi sul tema “caldo” del giorno: l’assegnazione dei posti per le Coppe europee 2020-2021 e l’esclusione della squadra toscana dalla Champions League.

“Non siamo d’accordo su questa modalità – ha ribadito Paoletti – si è deciso di modificare molte cose, dalla retrocessione al numero di squadre del campionato. Per questi fattori non è stata considerata la classifica, quindi stride un po’ considerarla per le qualificazioni alle Coppe, anche perché tutti i verdetti potevano ancora essere sovvertiti. I play off esistono proprio per questo… La nostra proposta era quella di utilizzare la classifica della stagione 2018-2019“.

Sulla possibilità di fare ricorso contro la decisione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, il dg risponde: “Lo valuteremo non appena la CEV avrà diramato una decisione ufficiale e definitiva sulla Champions League, che al momento non è ancora terminata“.

Il dirigente toscano non approva l’idea di giocare in estate: “Sarebbe una forzatura. C’è il problema dei transfer delle atlete straniere, che hanno una scadenza non modificabile ulteriormente, e c’è il fatto che molte squadre non hanno impianti dotati di climatizzazione. Sarebbe molto più opportuno iniziare a programmare una ripartenza che io vedo molto complessa, perché subito dopo l’emergenza sanitaria ci sarà una situazione economica e sociale che inciderà sulla vita di tutti i nostri club“.

Infine per la prossima stagione di Serie A1, teoricamente a 16 squadre, Paoletti propone di ricorrere a una formula simile a quella della A2: “Due gironi da 8 squadre, al termine le prime 4 di ogni gruppo disputeranno una Pool per lo scudetto e le altre 4 saranno inserite in una Pool per la salvezza“.

(fonte: Facebook Savino Del Bene Scandicci)