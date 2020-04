Oggi webinar sull’U14 promosso da Treviso: Trentino Volley presente con Matteo Zingaro

Di Redazione

Proseguono anche durante questa settimana i momenti di aggiornamento e confronto fra i tecnici che lavorano in ambito giovanile. Grazie alla tecnologia sviluppata dal web, le conference call fra allenatori di tutti i livelli continuano; fra le tante, da segnalare quella organizzata per oggi, mercoledì 8 aprile, dal Volley Treviso – Società che da anni porta avanti una collaborazione con Trentino Volley.

In maniera simile a quanto accaduto sette giorni prima con l’Under 13, a partire dalle ore 18.30 prenderà infatti il via un webinar dedicato alla categoria Under 14 maschile, al quale interverranno quattro allenatori di alcune fra le Società che investono di più nel lavoro con i giovani. Trentino Volley sarà rappresentata da Matteo Zingaro, ma vi parteciperanno anche Leonardo Renosto, Pietro Merello e Valerio Minguzzi, allenatori rispettivamente di Volley Treviso, Colombo Volley Genova e Porto Robur Costa.

Molteplici i temi che verranno affrontati nel corso del webinar, che sarà moderato da Simone Cappelletto: la pianificazione della stagione, gli obiettivi da stabilire nei diversi momenti dell’anno sportivo, la gestione del talento, la specializzazione di ruolo e l’adozione dei sistemi di gioco.

Il dibattito si terrà sulla piattaforma Zoom e sarà aperto a tutti, allenatori e appassionati. Sarà possibile assistervi registrandosi al webinar al link https://zoom.us/webinar/register/WN_YHoWCOoQS4GJUdSDX6fSBQ.

Gli utenti potranno porre delle domande ai tecnici (tramite la chat di Zoom oppure commentando la diretta Facebook), che risponderanno al termine dei vari interventi.

(Fonte: comunicato stampa)