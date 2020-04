Le ragazze della Scuola di Pallavolo Anderlini invitate all’Aperivolley

Di Redazione

È in programma per le ore 18 di oggi l’appuntamento con Aperivolley al quale prederanno parte alcune delle ragazze Under 16 e Under 18 della Moma Anderlini insieme ai loro allenatori.

Ideato dalla società Fenice Pallavolo Roma, l’Aperivolley consiste in una serie di videoconferenze legate al mondo della pallavolo arricchite dal prezioso contributo da parte di esperti e volti noti del nostro sport.

Nella puntata odierna dal titolo “Emozioni, Parole e Sensazioni” , la Mental Coach Alessandra Mattioni terrà una sessione di allenamento mentale per i ragazzi e le ragazze partecipanti. Verranno infatti messi in pratica esercizi e dispensati consigli per ottenere maggiore attenzione, concentrazione e attitudine.

Oltre alle nostre ragazze saranno presenti anche le atlete e gli atleti delle seguenti società: Volleyrò Casal De Pazzi, Lilliput Settimo Torinese, Progetto Volley Orago, US Torri, Fenice Pallavolo Roma, Volley Treviso, Trentino Volley, Wekondor Catania e Fusion Team Volley.

Ospiti dell’incontro saranno atlete del calibro di Lucia Bosetti, Elena Perinelli, Ilaria Maruotti, Camilla Mingardi e Sara Angelini.

Tutte le modalità per assistere alla videoconferenza saranno rese note sulla pagina Facebook Fenice Pallavolo Roma, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per aver coinvolto le ragazze e lo staff della Scuola di Pallavolo Anderlini.