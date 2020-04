L’amarezza di Diego Mosna: “Non digerisco il fatto che la pallavolo si sia arresa al virus”

Di Redazione

Non è soddisfatto Diego Mosna dall’esito della consulta di Lega Pallavolo Serie A che ha sancito, di fatto, lo stop definitivo della stagione, pur lasciando aperto uno spiraglio per eventuali play off. Il presidente di Lega e dell’Itas Trentino, intervistato dal Corriere del Trentino, non nasconde la sua contrarietà alla decisione presa: “Resta l’amarezza di non essere riusciti a far capire a tutti l’importanza di continuare. Con un’estate senza impegni internazionali avremmo avuto tempo per provare a finire la stagione. Sarebbe bastata la buona volontà per dare un seguito agli sforzi economici e fisici compiuti finora“.

“Non digerisco il fatto che la pallavolo si sia arresa al virus” continua Mosna, che poi aggiunge: “Ogni opinione è legittima, ma forse non tutti hanno compreso l’importanza di uscire dal proprio orticello per avere una visione allargata di quello che accadrà più avanti. Si è cercato di risparmiare sui piccoli costi immediati, senza vedere le opportunità più complesse“.

Le preoccupazioni del numero uno di Lega si riferiscono anche al danno d’immagine per la pallavolo: “La Superlega in quanto campionato di vertice ha responsabilità precise sul piano della visibilità. Ce l’ho messa davvero tutta per far comprendere anche questo aspetto. Abbiamo impegni con tv nazionali e internazionali oltre che con i partner. Ora è difficile prevedere quante risorse in meno ci saranno per la prossima stagione“.