Jordan Larson conferma: “Giocherò per un altro anno prima del ritiro”

Di Redazione

Se c’è una buona notizia nel rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, per gli appassionati di pallavolo, è questa: la carriera di Jordan Larson, una delle più grandi pallavoliste dell’ultimo decennio, durerà ancora per una stagione. La schiacciatrice del Nebraska lo conferma in un’intervista a World of Volley, specificando che continuerà a giocare a livello di club. Dove non si sa, ma molte sono le voci che la vogliono ancora in Cina, paese di cui Jordan parla benissimo: “Ho avuto un’esperienza splendida. La Cina ha la nazionale migliore del mondo da ormai 7 anni e forse non viene abbastanza considerata a livello internazionale, ma lì si gioca una grande pallavolo“.

Le motivazioni per il ritiro, tuttavia, rimangono intatte: “La pallavolo mi ha dato tantissimo: mi sento fortunata ad aver potuto giocare per così tanto tempo e a trovarla ancora così divertente. Pensare di smettere mi mette tristezza, ma so che questo è il momento giusto. Voglio vedere cos’altro posso fare nella vita e voglio restituire qualcosa a questo sport, aiutando le ragazze più giovani a realizzare i loro sogni come io ho realizzato il mio“.

Il capitano degli Stati Uniti ha vinto in carriera un totale di 26 medaglie con la sua nazionale: le manca solo l’oro olimpico… “Sarebbe fantastico! Mi piacerebbe più di ogni altra cosa al mondo. Ma so che ci vogliono lavoro e impegno fuori dal comune per arrivarci. Gli USA non hanno mai vinto e a tutte noi piacerebbe riscrivere la storia. Siamo fortunate, in un certo senso, perché il rinvio ci permette di lavorare ancora di più per raggiungere questo grande obiettivo“.

(fonte: World of Volley)