La proposta sul taglio dei compensi: -30% per la Serie A1, -40% per la A2

Di Redazione

Tra i fronti che si sono aperti in seguito alla chiusura anticipata dei campionati femminili, decretata ieri dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, c’è anche quello della riduzione dei compensi per le giocatrici. “L’Assemblea – recita il comunicato ufficiale di ieri – ha dato mandato alla Commissione Congiunta di A1 e A2 di trattare con i rappresentanti dei procuratori una riduzione degli ingaggi relativi alla stagione 2019-20“.

E la proposta da cui partire c’è già: la rivela Roberto Postal, presidente della Delta Informatica Trentino, in un’intervista all’Adige. “La Lega – spiega Postal – formalizzerà ai procuratori la richiesta di un taglio del 30% per la Serie A1 e del 40% per la A2. Peraltro noi abbiamo già pagato il 63-65% delle spettanze“.

Postal parla anche dei dubbi sulla prossima stagione, che vedrebbe la sua squadra promossa di diritto in A1: “A ottobre o novembre, quando cioè potrebbe iniziare il campionato, è ipotizzabile che non vi sarà ancora il vaccino e quindi che il coronavirus non sarà sconfitto. Ma noi non siamo il calcio, non possiamo permetterci di giocare a porte chiuse. Il pubblico è il nostro ossigeno, non possiamo fare senza.

E francamente al momento mi vergognerei a contattare aziende per chiedere di sostenerci. Come faremo a trovare gli sponsor? Comunque se e quando la promozione sarà ufficiale, decideremo cosa fare“.

Alle viste c’è una possibile partnership con l’Aquila Basket, altra importante realtà sportiva trentina: “I colloqui ci sono stati ma si sono interrotti per forza di cose una ventina di giorni fa. Mi ha fatto piacere che mi abbiano chiesto di avviare il discorso per un progetto comune, abbiamo avuto un confronto piacevole. Ora ci siamo arenati. Vedremo di risentirci appena possibile“.