Domani l’Under 16 dell’Itas Trentino si allena da casa in conference call con altre 9 società

Di Redazione

Fra le tante conference call organizzate in questo periodo a livello giovanile per proseguire (da casa propria) gli allenamenti, se ne segnala una in particolare che ha tutti i requisiti per essere originale ed unica nel suo genere e che vedrà protagonista anche una squadra di Trentino Volley.

Mercoledì 8 aprile alle ore 18 dieci squadre fra Under 14, Under 16 ed Under 18 di tutta Italia si ritroveranno tutte insieme infatti per svolgere una sessione fisica di allenamento.

L’iniziativa denominata “Aperivolley” è stata ideata, promossa ed organizzata da Fenice Pallavolo Roma e vedrà la partecipazione, oltre che dell’Itas Trentino Under 16, anche di Volley Treviso, WeKondor Academy Catania, Fusion Team Volley, Volleyro Casal de Pazzi, Lilliput Pallavolo Settimo Torinese, Progetto Volley Orago, Us Torri, Scuola di Pallavolo Anderlini Modena.

L’allenamento in conference call si terrà sulla piattaforma Zoom e vedrà la presenza di una decina di atleti per ogni squadra assieme al loro allenatore di riferimento; per Trentino Volley ci sarà quindi Davide Dallatorre, che assieme a Matteo Zingaro cura il gruppo Under 16.

L’appuntamento sarà diviso in due parti; la prima teorica con l’intervento della Mental Coach Alessandra Mattioni, la seconda pratica con lo svolgimento di esercizi guidati sempre dalla stessa Mattioni. Sulla pagina Facebook di Fenice Volley Roma alle ore 17.45 verrà pubblicato il link per collegarsi alla conference call e seguire il tutto, anche solo come semplice spettatore.

(Fonte: comunicato stampa)