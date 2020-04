Diego Mosna: “I playoff avrebbero un alto valore simbolico: significherebbe non venir travolti da questo tsunami”

Di Redazione

Mentre i campionati di A2 e A3 Maschili sono stati definitivamente sospesi, nell’assemblea di Lega che si è riunita ieri tramite video conferenza, la Superlega invece rimane ancora in stand by sul fronte Play off. L’ultima parola, però, spetterà alla Fipav, che dovrà decidere il da farsi.

Il patron dell’Itas Trentino, Diego Mosna, intervistato dal quotidiano “l’Adige” ha espresso la volontà di voler chiudere la stagione in maniera “dignitosa”.

«Avremo comunque – spiega il presidente della Trentino Volley – le dirette televisive sulla Rai e quelle in streaming. Meglio qualcosa piuttosto di niente, servirebbero per il movimento e per gli sponsor che ci sostengono. E i playoff avrebbero un alto valore simbolico: significherebbe non venir travolti da questo tsunami, questo maledetto virus che sta facendo vittime di ogni tipo. Faremo di tutto per concludere in maniera degna il campionato. Sarebbe importante anche per iniziare a immaginare come riprendere l’attività nella prossima stagione, al momento la cosa che personalmente mi fa più paura. Fino a quando non avremo zero contagiati, bisognerà mantenere il distanziamento sociale. Si dovranno studiare soluzioni intermedie, come quella adottata nella partita giocata da noi in casa contro Sora, con gli spettatori a un metro, un metro e mezzo l’uno dall’altro. Poter soltanto ipotizzare di avviare il prossimo campionato sarebbe già un successo strepitoso».