Piccinelli e il suo più grande avversario in questa quarantena, l’esame di diritto privato!

Di Redazione

Quarantena alla perugina per Alessandro Piccinelli, libero lodigiano alla seconda stagione in Umbria con i colori della Sir Safety.

Intervistato da Il Cittadino di Lodi per Alessandro sarà una Pasqua diversa, da vivere in casa lontano dalla famiglia a Lodi, ma è lui stesso ad allontanare l’idea di giornate noiose: «Vivo a Perugia con la mia fidanzata Beatrice, quindi sono in ottima compagnia in casa poi mi sto allenando attraverso esercizi a corpo libero e l’ausilio di elastici».

Il suo più grande avversario nei prossimi tempi non è Civitanova, Trento o Zenit Kazan ma si chiama “diritto privato” e rappresenterebbe un scatto importante nella “volata” verso la laurea in economia: «Sto studiando molto in queste settimane di quarantena, vorrei archiviarlo già in questo mese».

Il mondo della pallavolo nel frattempo vive in attesa: l’intenzione di ripartire c’è, oggi peraltro ci sarà in videoconferenza la riunione della consulta della Superlega per valutare le diverse ipotesi e anche le dichiarazioni del ministro dello sport Vincenzo Spadafora che ha ventilato lo scenario di un possibile “restart” nella seconda parte di maggio.

Tra gli orizzonti pure l’idea di disputare i play off prendendo per buona la classifica maturata finora, ma non è da escludere neppure l’eventualità di un annullamento dell’intera stagione come accaduto nel rugby: «Sappiamo che quest’ipotesi estrema esiste, restiamo alla finestra e vediamo come proseguirà la vicenda», dice Piccinelli.