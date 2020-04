Anche gli speaker del volley aderiscono alla campagna #UnitiNellaPartitaPiùImportante

Eccoci qui, per la prima volta gli speakers della Superlega riuniti per lanciare un messaggio ad una sola voce. Ringrazio tutti quanti per aver partecipato con entusiasmo a questa iniziativa!E…torneremo al più presto a farci sentire in tutti i palazzetti!“#UnitiNellaPartitaPiùImportante”. Per aderire e donare fondi basta cliccare: shorturl.at/gnUY7Lega Pallavolo Serie A Pallavolo Padova BluVolley Verona LUBE Volley Sir Safety Perugia Volley Club Modena Volley Trentino Volley Srl Powervolley Milano Porto Robur Costa Ravenna Vero Volley Monza Top Volley Cisterna Gas Sales Piacenza Volley Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Argos Volley Sora

Pubblicato da Gianluca Garghella su Domenica 5 aprile 2020