Martignacco, coach Gazzotti: “Il nostro è un campionato che si può chiudere in un mese e mezzo”

Riprendere il campionato di A2 Femminile o chiuderlo qui? Per Marco Gazzotti, coach dell’Itas Città Fiera, è giusto proseguire la stagione, una volta terminata questa emergenza sanitaria e finire l’annata sportiva: “anche se tante straniere se ne sono tornate nel proprio paese d’origine, sarebbe giusto chiudere la stagione. Il risultato finale sarà falsato, ma sarebbe ancora peggio lasciare sospeso a metà questo campionato. Ipotizzare una ripresa a metà maggio, magari a porte chiuse, è fattibile, giocando poi per tutto il mese di giugno. Il nostro è un campionato che si può chiudere in un mese e mezzo”, queste le parole del coach di Martignacco apparse oggi sul quotidiano “Messaggero Veneto”.

L’opposta texana Ebony Nwanebu è rientrata negli Usa, come tutte le altre straniere. “Aveva deciso di restare qui – prosegue Gazzotti –, ma alla seconda chiamata del proprio Paese ha deciso giustamente di raggiungere la sua famiglia. Ora è in quarantena negli Stati Uniti”.