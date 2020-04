Greta Valli da Cutrofiano a Varese: “Ho preso coscienza direttamente della situazione drammatica che si registra qui”

Di Redazione

Dalla Puglia alla Lombardia. La schacciatrice del Cuore di Mamma Cutrofiano, formazione di A2 Femminile, Greta Valli è tornata a casa in provincia di Varese. Intervistata da “La Gazzetta del Salento”, la giocatrice varesina ha raccontato come è stato il ritorno in piena emergenza Coronavirus.

“Una volta tornata a casa da Cutrofiano, la mia percezione dell’emergenza è stata diversa perché ho preso coscienza direttamente della situazione drammatica che si registra in queste zone – ammette la laterale del Cuore di Mamma –. Una cosa è sentire le notizie, cosa differente è constatare di persona ciò che sta accadendo in Lombardia. Bisogna ridurre allo stretto necessario le uscite. La solidarietà reciproca ci porterà a vincere questa battaglia”.

Restare nella propria abitazione non è certo un dramma. “Sto cercando di vivere sino in fondo quelle situazioni che in precedenza non si verificavano – racconta Greta Valli -. Ad esempio, per i molteplici impegni di ciascuno di noi, è stato sempre raro trovarci insieme a tavola, cosa che ora sta accadendo. Inoltre, mi diletto in cucina, gioco con le mie cagnoline e cerco di aiutare la famiglia. Posso contare anche sulla presenza del mio ragazzo. Lui è argentino ma, a causa del Coronavirus, è rimasto bloccato in Italia”.