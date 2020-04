E se Abdel-Aziz restasse a Milano? L’Itas Trentino aspetta alla finestra

Di Redazione

Dopo tante voci sul suo possibile trasferimento in Giappone o all’Itas Trentino, alla fine Nimir Abdel-Aziz potrebbe scegliere di non muoversi dall’Allianz Milano. Secondo i rumors di mercato, l’opposto olandese sarebbe prossimo al rinnovo biennale con la società meneghina. Un’ipotesi suffragata anche dall’ultima campagna social di Powervolley, che vedeva protagonista proprio il bomber della Superlega: certo, era solo un pesce d’aprile, ma un fondo di verità potrebbe esserci…

Una risposta negativa dell’opposto cambierebbe radicalmente le prospettive di mercato di Trento, che nel frattempo non è però rimasta con le mani in mano: ormai certo l’arrivo del brasiliano Ricardo Lucarelli, che dovrebbe accompagnarsi a quelli di Marko Podrascanin al centro e Salvatore Rossini come libero. Resta il dubbio sull’opposto: se Abdel-Aziz non arrivasse, l’Itas potrebbe scegliere di rilanciare l’azzurro Gabriele Nelli, in uscita da Piacenza che sembra aver chiuso l’accordo per Gyorgy Grozer (oltre che per il trentino Russell).