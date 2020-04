Alpi Volley ci crede: tornare in campo è possibile, in agosto a Pergine Valsugana

Di Redazione

Il momento non è certo dei migliori, tutti insieme stiamo giocando una partita molto più importante ma, uno dei fondamenti che lo sport ci insegna è di non perdere mai l’ottimismo e la speranza. È proprio su questi due fondamenti che Pallavolo Trento Bolghera Asd in collaborazione con Polisportiva Oltrefersina hanno deciso di lanciare la propria sfida.

Un torneo di green volley, pallavolo sull’erba, con tre categorie di gioco: 3×3 maschile e femminile e 4×4 misto amatoriale. “Alpi Volley– il Green Volley in Trentino”, un torneo per provare a tornare alla normalità, per fare ciò che ci piace, in compagnia. Evento pensato per costruire nuove amicizie, rafforzare legami e divertirsi giocando insieme. Il tutto sarà contornato da due tanta festa con musica live, dj set e possibilità di campeggiare.

Lo spirito organizzativo del torneo “Alpi Volley– il Green Volley in Trentino” e la sua stessa gestione si basano sui principi dell’amicizia e della sana competizione. Il torneo per ragazzi e ragazze nati dal 2005 in poi organizzato, come già precedentemente anticipato, da Pallavolo Trento Bolghera ASD in collaborazione con Polisportiva Oltrefersina, si giocherà a Pergine Valsugana (Trento) nei giorni 1-2 agosto 2020.

Per far sognare in grande vi è anche il gustoso montepremi, fino a 1.200 euro a squadra per un totale di montepremi complessivo superiore ai 5.000 euro.

Visto il particolare momento storico anche l’iscrizione è agevolata: sul sito www.alpivolley.it è possibile registrarsi e preiscriversi fin d’ora per assicurarsi il prezzo scontato. In un secondo momento verranno inviate le istruzioni per perfezionare l’iscrizione mediante il pagamento della quota oppure comunicare, qualora non vi fossero le condizioni, l’annullamento del torneo.

Per le iscrizioni, per consultare il regolamento e per qualsiasi altra informazione sono attivi il sito www.alpivolley.it e i canali social di Alpi Volley (@alpivolley su Instagram, Facebook o Twitter).

(fonte: Comunicato stampa)