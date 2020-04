Alessandro Michelli (Fipav Fvg): “La chiusura della stagione è inevitabile”

Di Redazione

Il presidente del Comitato Territoriale Friuli Venezia Giulia della Fipav, Alessandro Michelli, ha anticipato oggi in un video destinato ai suoi tesserati la prossima decisione federale sulla chiusura dei campionati nazionali (dalla Serie B in giù), regionali e territoriali. La cancellazione ufficiale della stagione, discussa venerdì nel corso della Consulta dei presidenti regionali insieme alla Giunta federale, potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana o subito dopo le festività pasquali.

“Più si va avanti – ha spiegato Michelli nel suo messaggio – e più la chiusura della stagione è inevitabile. Tutti abbiamo evidenziato che non ci sono le condizioni fisiche e psicologiche per andare avanti, né per posticipare ulteriormente queste decisioni“.

Il presidente regionale del Friuli ha sottolineato, riferendosi alle tasse gara, che “tutte le società verranno rimborsate per le partite non disputate“, e che la Federazione “ha creato una piattaforma di formazione online per permettere ai tecnici di svolgere corsi di aggiornamento a distanza“. Per la prossima settimana, ha detto Michelli, sono previsti due tavoli di lavoro per definire da una parte gli interventi di sostegno alle società e all’attività agonistica, dall’altra tempi e modalità della prossima stagione.

(fonte: Facebook Fipav Fvg)