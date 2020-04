Di Redazione

In un momento così delicato, Trentino Volley vuole continuare ad offrire il suo piccolo contributo sociale alla campagna #ioRestoacasa. In questo video, otto semplici esercizi da svolgere ogni giorno nella propria abitazione per tenersi sempre in forma.

A presentarli il Preparatore Atletico gialloblù Alessandro Guazzaloca e il giocatore Lorenzo Codarin, neo Laureato in Scienze Motorie.