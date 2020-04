Il Taubaté conferma: Lucarelli all’Itas Trentino, Weber è il nuovo tecnico

Di Redazione

Manca ormai soltanto l’ufficialità per il trasferimento dello schiacciatore brasiliano Ricardo Lucarelli all’Itas Trentino. A confermarlo in un’intervista a Globo è lo stesso direttore tecnico del Funvic Taubaté, Ricardo Navajas, che dice: “Voleva andare in Europa e non ha nemmeno accettato di negoziare il rinnovo. Il suo desiderio era giocare in Italia, perciò abbiamo accettato. Dovrebbe presentarsi a Trento quando finirà l’emergenza e le attività del club riprenderanno“. Lucarelli, secondo il dirigente, sarà l’unico giocatore in uscita dal Taubaté.

Navajas ha anche confermato che il nuovo allenatore della squadra brasiliana sarà l’argentino Javier Weber, in uscita dal Bolivar Volei che lo ha ringraziato con un post su Instagram dopo ben 13 anni di collaborazione. Weber prenderà il posto di Renan Dal Zotto, che vuole concentrarsi sulla guida della nazionale maschile ma “continuerà ad aiutare il club in un altro ruolo“.

(fonte: Globo)