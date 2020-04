Voci dalla Polonia: Grozer e Russell sempre più vicini a Piacenza

Di Redazione

Nel commentare il trasferimento in Polonia di Maxi Cavanna, che secondo i media polacchi era seguito anche dal Verva Varsavia e addirittura dalla Sir Safety Conad Perugia, la testata Przeglad Sportowy dà per scontato che la Gas Sales Piacenza abbia già concluso gli accordi per la prossima stagione con due grandi nomi. Il primo è Gyorgy Grozer, in uscita dallo Zenit San Pietroburgo, e il secondo Aaron Russell, che lascerebbe l’Itas Trentino per far posto al brasiliano Lucarelli.

L’arrivo di Grozer potrebbe porre anche le basi per un rientro in Italia della sua compagna Helena Havelkova, già a più riprese protagonista del nostro campionato: la Dinamo Mosca ha già comunicato che la schiacciatrice ceca non sarà confermata.

(fonte: Przeglad Sportowy)