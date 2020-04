La quarantena di Klemen Cebulj: “Passo molto tempo con mio figlio, è importante che non si annoi”

Di Redazione

Il sito internet della CEV riporta in questi giorni sulla propria homepage un’interessante intervista a Klemen Cebulj. All’interno, lo schiacciatore sloveno di Trentino Volley racconta come stia trascorrendo nella sua abitazione di Trento queste lunghe settimane di isolamento per far fronte all’emergenza Coronavirus. “Noi giocatori di pallavolo viviamo molti giorni lontano da casa, quindi in questo periodo almeno abbiamo un po’ di tempo da passare con la famiglia. Personalmente lo sto dedicando a mia moglie, ai miei cani e soprattutto a mio figlio Louis. Stiamo guardando tanti cartoons ma gli stiamo insegnando anche qualche parola di inglese. Per me è importante che non si annoi”.

“La stagione vissuta con addosso la maglia di Trentino Volley è stata sin qui positiva dal punto di vista personale – ha continuato Klemen – . Durante tutto l’anno mi sono alternato in campo con due giocatori del calibro di Russell e Kovacevic; Lorenzetti è stato molto bravo a ruotarci con grande attenzione, tant’è vero che abbiamo giocato da titolari grossomodo lo stesso numero di partite. Al di là dei match, è stata però importante anche la competizione positiva che si è creata in ogni allenamento, con un livello di gioco sempre spinto verso l’alto”.

(Fonte: comunicato stampa)