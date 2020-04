Imoco Volley, Garbellotto: “Ipotesi Final Four per assegnare il titolo”

Di Redazione

Quasi tutti i club di A1 e A2 Femminile sono d’accordo di concludere qui la stagione, ma la decisione verrà presa probabilmente ad inizio settimana prossima, quando il Governo emanerà il prossimo Decreto. Tra le società invece che vorrebbero portare a termine la stagione c’è l’Imoco Volley, proprio come riportato nell’edizione odierna del “Corriere del Veneto”.

“Abbiamo vissuto due settimane dove c’è stata un po’ di confusione -, ha detto il presidente dell’Imoco, Piero Garbellotto, intervenuto a “Oltre la Rete” -, Da un lato c’è chi vuole chiudere tutto e farla finita qui con la stagione e forse sono la maggioranza delle società. E c’è una parte minore che vorrebbe provare a dare una chiusura dignitosa all’annata, anche perché finire un campionato non è come spegnere la luce. Ci sono infatti tante componenti da valutare: contratti di sponsorizzazione in corso, diritti televisivi, e poi in generale credo debba essere data una dignità al lavoro delle atlete e dei club”.

Rimane però la questione “straniere” che sono tornare nei propri paesi. “Ad oggi le nostre atlete non si stanno allenando, ma tenendo in forma nella palestra dell’Imoco village a coppie -, continua Garbellotto – e con noi non ci sono più Ogbogu e Geerties, con le quali abbiamo chiuso il contratto, perché quando un’atleta se ne va, è giusto rescindere il contratto”.

Per l’Imoco però non c’è in sospeso solo il campionato ma anche la Champions League: “La Champions League ha già annunciato la volontà di concludere la competizione magari entro giugno – continua Garbellotto -, uscire dalla Champions è un danno incredibile perché oltre ad avere dei costi altissimi, toglierebbe all’Italia diverse posizioni nel ranking europeo, costringendoci ad avere una sola rappresentante l’anno prossimo. Quindi, se la Champions va chiusa si può pensare a una soluzione italiana”.

Ecco dunque che l’ipotesi potrebbe essere quella di una Final Four da giocare a giugno con una formula diversa. “Esatto, una Final Four. Ma non solo per assegnare il titolo: come si stabilisce la griglia delle qualificazioni per le competizioni europee della prossima stagione? Usiamo la griglia dell’anno scorso, oppure fa fede la classifica di quest’anno? Vorrebbe dire dover assegnare il titolo e anche decidere le retrocessioni”.