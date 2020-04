Dragan Travica invita tutti a restare a casa. Il ringraziamento di Luca Zaia (video)

Di Redazione

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale il video con cui Dragan Travica, capitano della Kioene Padova, invita tutti gli italiani a restare a casa per contenere quanto più possibile l’epidemia di coronavirus. “Grazie di cuore a questi campioni” scrive Zaia.

“Io vi esorto a stare in casa – dice Travica nel suo messaggio – so che ormai la primavera sta sbocciando, le giornate si allungano e puntualmente quando bisogna stare in casa sono bellissime, quindi la voglia di uscire a prendere boccata d’aria è forte. Proprio per questo dobbiamo essere ancora più forti, rispettare tutte le direttive e fare la nostra parte: solo così riusciremo a costruire un grande gioco di squadra per affrontare questo virus, un avversario tosto che non ci permette di allentare la guardia. Pensateci in maniera collettiva, anche un po’ sportiva: prendiamoci virtualmente per mano e teniamo duro insieme, sacrificandoci l’uno per l’altra“.

IL CAPITANO DELLA KIOENE VOLLEY PADOVA: RESTATE A CASA! 🏐 SIamo alle giornate decisive per arginare il contagio da #coronavirus. E' NECESSARIO, anzi, ESSENZIALE seguire le regole sull'isolamento, e non mollare adesso.Il capitano della Kioene Pallavolo Padova DRAGAN TRAVICA, ex palleggiatore della Nazionale, in poche parole rivolge l'invito a RESTARE A CASA per tutelare noi stessi e le persone fragili."E' il nostro piccolo contributo affinché tale messaggio possa dare un segnale ancora più forte e di unità", mi scrive la Società.GRAZIE DI CUORE a questi campioni! Pubblicato da Luca Zaia su Mercoledì 1 aprile 2020

