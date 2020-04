Delta Informatica Trentino: congratulazioni alla neo Dottoressa Giometti

Di Redazione

Un’altra Dottoressa nel mondo della pallavolo. In questo periodo di emergenza sanitaria, gli atleti che spesso non hanno molto tempo per lo studio si stanno dedicando anima e corpo per continuare o terminare gli studi.

Come nel caso della schiacciatrice della Delta Informatica Trentino, Diana Giometti, che si è laureata in Economia dell’Impresa all’Alma Mater Studiorum Università Di Bologna.

La neo Dottoressa ha elaborato la tesi su “La fuga delle multinazionali nei paradisi fiscali: modalità di evasione e conseguenze a livello globale”.