Ortona, coach Lanci sul proseguo della stagione: “Si prenda esempio dal rugby”

Di Redazione

Nell’incertezza che aleggia in questo ultimo mese dalla sospensione del campionato di A2 Maschile, le società chiedono chiarezza e una presa di posizione. È questo quello che chiede la Sieco Service Ortona che spera presto in una decisione da parte della Lega. Infatti, è lo stesso coach degli ortonesi, Nunzio Lanci a ribadirlo nell’intervista rilasciata a “Il Messaggero Abruzzo”, che chiede la cancellazione della stagione.

«Si prenda esempio dal rugby – afferma il tecnico della Sieco Nunzio Lanci – la Fir (federazione italia rugby) lo scorso venerdì ha deciso la cancellazione ufficiale di tutti i campionati. Si ferma la Top 12 e non verrà assegnato lo scudetto, congelando nello stesso tempo promozioni e retrocessioni. Noi cosa stiamo aspettando?»

Si domanda e domanda il tecnico: «Anche ammesso e non concesso si riprenda a giugno per quanto riguarda l’A2, cosa faremo? Giocheremo le restanti tre partite della regular season, per noi sarebbero quattro con la trasferta saltata di Brescia, che tra l’altro verrebbe mai recuperata? Magari discorso diverso per la Superlega. Ma anche loro: avrebbe senso giocare a giugno inoltrato con i palazzetti vuoti? Perchè non si venga a dire che se anche a porte aperte i tifosi tornerebbero a riempire le gradinate. Personalmente non ci credo, c’è troppa paura in giro. Il primo passo dalla Fipav è stato fatto: bloccare la serie B e i campionati regionali; occorre andare avanti e avere il coraggio di chiudere. Se non i nostri organi che decida il ministro dello sport e in fretta».

Al momento la data del 3 aprile resta? «Solo sulla carta – replica – stando alle indiscrezioni non sarà così. Ma dobbiamo attendere l’ufficialità, dopodiché daremo lo sciogliete le righe. Inutile trattenere i ragazzi qui un altro mese, dopo che per trenta giorni chiusi in casa hanno dato la testa contro il muro. È giusto che tornino dalle loro famiglie, saranno in quarantena ma stare ancora ad Ortona non avrebbe senso».