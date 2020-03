Itas Trentino, Da Re: “L’intenzione di ripartire è legata al bisogno di vita che alberga in tutti noi”

Di Redazione

Cresce l’attesa per capire cosa ne sarà dei campionati di serie A di pallavolo. La voglia di ricominciare è tanta ma la paura è ancora molta e finchè questa emergenza sanitaria non sarà terminata sarà difficile tornare sui campi da gioco. E allora cosa ne sarà della stagione? Tutti si interrogano su questa domanda ma per la risposta si dovrà attendere ancora un pò. Da Re, General Manager dell’Itas Trentino, intervistato dal “Corriere del Trentino” è speranzoso sulla ripresa della Superlega, ma in totale sicurezza e solamente se questo virus sarà debellato.

Bruno Da Re, gm dell’Itas, come è cambiato il suo lavoro in questo momento? «Lavorare è una parola grossa: non giochiamo, non ci alleniamo in palestra né con la prima squadra né con le giovanili, non facciamo ricerca sponsor. Questo è il mio 34esimo campionato e anche il più anomalo. Sono preoccupato perché siamo un ingranaggio di un sistema più grande e complesso che si è fermato».

Quale stato d’animo prevale ora tra squadra e staff tecnico? «Ormai abbiamo compreso la situazione. Ci siamo fermati addirittura prima della decisione del governo. Appena abbiamo ottenuto di non partire per Maribor, ho bloccato tutto. I ragazzi si allenano a casa ma il problema è non riuscire a capire cosa accadrà in futuro. Da aprile mi auguro che, con tutte le cautele del caso, si possa ricominciare gradualmente a lavorare in palestra anche individualmente: sarebbe un primo segno di vita».

Quali possono essere le tappe per il ritorno all’attività? «Ci basta tornare in palestra e ricominciare gli allenamenti intensi da metà aprile e giocare da maggio. Se invece dovremo annullare tutto per ripartire soltanto con la nuova stagione a settembre, bisognerà comunque non restare inattivi troppo a lungo. Stiamo però lavorando per portare a termine il campionato e limitare danni economici enormi: non bisogna dimenticare che giochiamo per dare spettacolo al pubblico ma anche grazie al sostegno degli sponsor».

Le scadenze contrattuali non saranno un problema? «Non penso andremo oltre fine giugno ma comunque i ragazzi farebbero di tutto per giocare. L’unico problema potrebbe riguardare i transfer dalle federazioni ma, considerando che non sono previste attività per le Nazionali, ritengo che sia nell’interesse di tutti lasciare gli atleti alle rispettive squadre».

Prima di fermarsi era arrivato il rinnovo di Lisinac: un segnale per il futuro. «Vogliamo allestire una squadra sempre più capace di stare a contatto con le prime: le conferme di Giannelli l’anno scorso e ora di Lisinac vanno in questa direzione. Sogniamo un futuro entusiasmante per noi e per i tifosi. Non vediamo l’ora di rivederli. Appena potremo ricominciare penso che accadrà qualcosa di speciale in campo e sugli spalti. L’intenzione di ripartire è legata al bisogno di vita che alberga in tutti noi: mi immagino una grande festa, una nuova primavera da condividere tutti insieme».