Rosamaria Montibeller è la regina dei social: battuta anche la “Divina” Piccinini!

La società di analisi IQUII Sport ha pubblicato oggi la nuova edizione della sua indagine The Volleyball League Report, che analizza ogni mese il seguito sui social network delle squadre impegnate nei massimi campionati nazionali. Per il mese di marzo c’è una novità, che regala qualche sorpresa: la classifica delle giocatrici di Serie A1 femminile più amate dai fan di Facebook, Instagram e Twitter.

A colpire è soprattutto l’exploit della brasiliana Rosamaria Montibeller, opposto della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che domina le graduatorie con ben 246mila follower, quasi tutti su Instagram. Montibeller riesce a tenersi dietro anche un mostro sacro come la “Divina” Francesca Piccinini, ferma a quota 195mila. Al terzo posto c’è un’altra brasiliana, Mariana della Saugella Monza (180mila follower), seguita da Cristina Chirichella (162mila) e poi da Bricio, Angeloni, Egonu, Dijkema, De Kruijf e Arrighetti.

Le classifiche sono nettamente differenziate a seconda dei social network: Laura Dijkema è la regina su Facebook (52.600 “mi piace”) davanti a Bricio e Arrighetti, Piccinini domina su Twitter (28.200 follower) superando Arrighetti e Nizetich. Ma a fare la differenza è Instagram, dove le brasiliane fanno il botto. Notevoli comunque le distanze dalla classifica maschile, in cui il numero uno Bruno Rezende totalizza la cifra astronomica di 2,6 milioni di follower; invariate le altre posizioni, con Zaytsev e Giannelli sempre sul podio.

A livello di squadre, in Superlega si segnala un doppio aggancio: quello della Cucine Lube Civitanova alla Itas Trentino al secondo posto della classifica generale (entrambe le squadre sono a quota 250.500 follower) e quello della Tonno Callipo Vibo Valentia alla Top Volley Cisterna in nona posizione. In A1 femminile posizioni assolutamente invariate, in un mese in cui d’altra parte non si è mai giocato: chi sale di più è comunque la Saugella Monza (+1,23%) seguita da Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano.

Il report completo è scaricabile a questo indirizzo.