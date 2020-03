Matteo Piano risponde alle domande dei fan: “Mi manca tanto casa, ma anche la palestra”

Di Redazione

Il sito della CEV ospita in questi giorni una serie di interviste realizzate via Skype con numerosi personaggi importanti del volley internazionale. Tra questi anche Matteo Piano, che ha risposto alle domande dalla sua abitazione di Milano: “Penso che una situazione come questa possa renderci migliori esseri umani” dice il giocatore della Allianz Powervolley commentando la drammatica situazione che si è venuta a creare in Lombardia.

“Con i miei compagni ci sentiamo tutti i giorni, telefonicamente o con i social, siamo riusciti a fare squadra anche in questo. In definitiva lo sport ti insegna a superare i tuoi limiti e in questo lo stiamo dimostrando, cercando di stare compatti e uniti per superare questo momento di difficoltà. Ci sono alcune cose dell’Italia e di essere italiano che non mi piacciono ma tra quelle che mi piacciono c’è il fatto che gli italiani sono sempre positivi, guardano sempre al lato positivo delle, sanno come godersi la vita e cercano sempre di migliorarsi almeno un pochino”.

Piano vive il paradosso di vivere vicino a casa ma di non poterci tornare: “Mi manca davvero tornare a casa, dalla mia famiglia e dagli amici ma con la quarantena è impossibile. E dire che sono a un’ora e un quarto di macchina da casa. E poi mi manca andare in palestra: dovrei lavorare molto per completare il mio recupero e tutto questo mi sta rallentando. Il lavoro in palestra mi manca davvero tanto”.

Anche secondo Piano posticipare le Olimpiadi è stata una buona idea: “Penso proprio che sia stata l’unica idea possibile perché l’ambizione di vincere l’oro è grande ma in questo momento le priorità sono altre. Dobbiamo salvaguardare quante più vite possibile e questa sfida con il virus non è qualcosa che possiamo rimandare”.

(Fonte: CEV)