Lang Ping pronta a estendere il contratto con la Cina fino al 2021

Di Redazione

Pensione rinviata per Jenny Lang Ping. La storica allenatrice della Cina femminile aveva dichiarato a più riprese di voler lasciare il mondo del volley subito dopo le Olimpiadi di Tokyo, ma il rinvio di un anno dei Giochi la “costringerà” a prolungare il suo contratto con la Federazione. I media cinesi danno per scontato che Lang Ping non rinuncerà alla sua ultima Olimpiade, anche se i dettagli del nuovo accordo devono essere ancora discussi.

Nel frattempo, nonostante la cancellazione degli appuntamenti estivi, il programma degli allenamenti della Cina continua come stabilito. Pochi giorni fa sul social network Weibo è stata postata una delle rare foto scattate a Lang Ping durante la rigidissima quarantena in cui stanno lavorando Zhu Ting e compagne.

(fonte: Sina Sports)