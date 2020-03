Alessandro Michelli sulla Finale Scudetto a Trieste: “Non è facile pronosticare quale sarà la soluzione”

Di Redazione

Il presidente della Fipav Friuli Venezia Giulia Alessandro Michelli è stato intervistato oggi da “Il Piccolo” per carpire notizie sulla Finale Scudetto del volley rosa prevista a Trieste.

Qual è il futuro di un evento importante per la città quale la Finale scudetto femminile, prevista per il 9 maggio? Stiamo ancora alla finestra. La questione inerente la finale dello scudetto femminile di A1, riguarda la Lega Volley rosa e la Mastergroup, società che si occupa di grandi eventi sportivi di vario tipo. Siamo in contatto, ma ovviamente è rimasto tutto fermo. La data si avvicina, e l’asticella per le misure di contenimento e l’allungamento dei decreti si sta spostando continuamente.

Ritengo che tra poco si arriverà ad una decisione, in un senso o nell’altro. Lo slittamento delle Olimpiadi darebbe l’opportunità casomai di far svolgere l’evento in là coi mesi, ma, oltre a quello di carattere sanitario, sussistono problemi inerenti gli atleti stranieri, la preparazione fisica, l’organizzazione in tempo, la diffusione del virus a macchia di leopardo, ed altri ancora. Non è facile dunque pronosticare quale sarà la soluzione”.

Il vertice regionale del volley ha poi fatto il punto della situazione che si sta vivendo da tempo, senza più campionati e allenamenti, e con l’annullamento di finali giovanili e del Trofeo delle Regioni-Kinderiadi. Decisioni sofferte, certo, ma a questo punto inevitabili. Per ciò che concerne i campionati locali, regionali e provinciali, stiamo monitorando ogni giorno la situazione e siamo in continuo contatto con la Fipav nazionale per decidere sul da farsi. Dobbiamo verificare quali siano le reali possibilità di chiudere la stagione in corso. Più passa il tempo, più notiamo che sarà difficile portare a compimento i campionati, o quanto meno avere un’idea ben chiara, trovando una soluzione che vada bene a tutti.

Come comitato regionale, saremo vicini alle società sportive, agli atleti, per non lasciare solo e fermo un movimento che avrà da soffrire nei prossimi mesi. Affrontiamo una situazione anomala: saremo vicini alle realtà della pallavolo regionale e locale in tutti i modi, e vi terremo aggiornati sempre, attraverso tutti i nostri canali informativi.

Comunque la Federazione ha preso atto della situazione. La federazione ha preso atto della situazione difficile delle società, e di quella che verrà dal punto di vista economico. La mancanza di aiuti, di sponsor, le ristrettezze per dirigenti, società e famiglie, che faranno fatica per pagare quote e attrezzature, solo per fare qualche esempio. Noi, come Fipav nazionale e regionale, dovremo cercare di intervenire a tal proposito. Mi raccomando di tenere duro, di restare a casa, limitare gli spostamenti e magari intensificare il lavoro, il workout in casa, per svagarsi ed al contempo per tenersi tutti in allenamento.