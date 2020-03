L’odissea di Valeria Caracuta: dalla Polonia alla Puglia in due giorni e poi la quarantena

Di Redazione

Valeria Caracuta è tra i tanti giocatori che hanno deciso di tornare dalla propria famiglia in questo periodo di emergenza. La palleggiatrice, per raggiungere Lecce dalla Polonia, dove gioca come regista nel LKS Commercecon Lodz, ha dovuto affrontare un viaggio di due giorni; “Una vera e propria odissea”, come spiega nell’intervista al giornale SalentoLive24:

“La società sportiva ha dato la possibilità a noi stranieri di rientrare nei paesi d’origine per stare vicini alle nostre famiglie. Pensavamo di tornare dopo un breve periodo a casa, ma il campionato è stato ufficialmente chiuso due giorni fa”.

Le valigie preparate di corsa e subito la ricerca, vana, di un volo che la riportasse a casa. “Non c’era modo di rientrare velocemente in Italia. Così con una collega e l’allenatore, ho preso un aereo fino a Lubiana con l’idea di affittare un’auto e arrivare fino a Venezia, ma a causa delle limitazioni sugli spostamenti, siamo riusciti ad arrivare solo fino a Gorizia. Siamo stati accompagnati dal papà della collega, che ha rischiato di non poter tornare indietro. Preso il primo treno disponibile siamo arrivati a Venezia, dove abbiamo dovuto esibire l’autocertificazione e passare lo scanner per la misurazione della temperatura, e infine in taxi fino all’hotel, dove siamo arrivate in tarda serata”.

All’alba del giorno successivo, dopo aver dormito solo 4 ore ed essere rimasta praticamente a digiuno per l’intera giornata precedente, Valeria è partita con un treno praticamente vuoto, destinazione Salento:

“Fuori dalla stazione di Lecce ho trovato la macchina che i miei genitori avevano lasciato per me, ho caricato le mie 4 pesantissime valigie e ho iniziato la quarantena nella casa che una zia ha messo a mia disposizione. Non ho incontrato i miei, lo farò quando sarà possibile e non avremo alcun timore a riabbracciarci”.

A metà febbraio ha giocato a Novara, passando necessariamente dall’aeroporto Malpensa di Milano, zona ad altissima concentrazione di contagio da coronavirus. Al rientro lei e alcune colleghe hanno avuto alcuni sintomi influenzali che potevano far pensare di aver contratto il virus. “Siamo atlete e giovani – ha specificato Caracuta – ma abbiamo pensato che poteva trattarsi di Covid-19, con un’evoluzione meno importante rispetto a tante altre persone. Chiaramente sono solo ipotesi, non possiamo avere la certezza e bisogna tenere conto che la guarigione è stata piuttosto rapida”.

Conclude Valeria: “Il mio fidanzato ora è a Pesaro con la famiglia, ci sentiamo ogni giorno. Non è facile per nessuno, ma io vorrei che la gente si rendesse conto che dobbiamo fare in modo che il sistema sanitario non arrivi al collasso. Temo molto il virus, ma bisogna pensare anche alle persone che potrebbero avere bisogno di assistenza per altre patologie”.

(Fonte: SalentoLive24)