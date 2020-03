Rompete le righe anche a Marsala. Giacalone: “È un fermo totale”

Di Redazione

Com’era inevitabile per il perdurare dell’emergenza Coronavirus, saltano tutte le manifestazioni giovanili di pallavolo in programma prima dell’estate nel trapanese tra Marsala, Trapani, Erice e Castelvetrano.

A comunicarlo, al termine dell’ultima riunione del Consiglio Regionale della Fipav tenutosi ancora una volta in videoconferenza e riportato oggi dal Giornale di Sicilia, è la dottoressa Rossana Giacalone, dirigente della Sigei Pallavolo Marsala, la cui formazione maggiore milita in A2 femminile e dove, tutte le atlete ­a partire dalla statunitense Kendra Dahlke­ hanno avuto il permesso di rientrare nei luoghi d’origine per ricongiungersi ai propri familiari.

«È un fermo totale, ­dice Rossana Giacalone­ e, di conseguenza, si è fermato anche in provincia il lavoro di addestramento e reclutamento del centro di qualificazione per la formazione delle Rappresentative regionali. Ogni ulteriore decisione ­aggiunge­ è rinviata invece al 3 aprile, data in cui si deciderà la sorte di tutti i campionati, sia quelli di Lega A, dove è impegnata la nostra Sigel, sia quelli di B, C e via dicendo, in cui molte società siciliane stavano lavorando molto bene. Un investimento perduto che dovrà fare i conti con la ripresa delle attività che si annuncia non facile”.

È per questo che lo sforzo della Federazione sarà quello di fare arrivare alle società strumenti e linfa per

assicurare l’inizio dell’attività senza traumi». E Giacalone conclude: «Molto resta nelle mani delle società che dovranno inventarsi subito strategie per creare rinnovato entusiasmo su tutti i fronti, in particolare sulle famiglie e sui giovani che vanno coinvolti in estate, terminata l’emergenza sanitaria, in manifestazioni di beach volley. E

ovviamente sugli sponsor, da sempre importanti ed indispensabili alleati dello sport».