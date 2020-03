La Pneumax Lurano dona mille euro per l’ospedale di Treviglio

Di Redazione

Grande e bellissimo gesto della Volley Lurano ’95 che, in questo momento così delicato, ha voluto essere in prima linea nel sostegno e nell’aiuto all‘ospedale di Treviglio.

La società luranese comunica di aver donato la somma di 1000 euro alla struttura sanitaria trevigliese.

Commenta così Ferruccio Ferri, direttore sportivo della società rossoblù, la bontà dell’iniziativa: “Quando fai parte di un mondo a cui tieni devi contribuire in tutti i modi, per tutti quelli che ne fanno parte, soprattutto per quelli in prima linea”.

(Fonte: comunicato stampa)