Rinvio delle Olimpiadi, il pensiero di Daniele Lavia: “Giusto rimandare, ci sono altre priorità”

Di Redazione

Daniele Lavia, come tutti i pallavolisti in questi giorni, cerca di occupare il tempo con sessioni di allenamento a casa. Il pensiero è al campo, al campionato e ai compagni di squadra lontani, ma anche alle Olimpiadi. In un’intervista a Maurizio Colantoni per Rai Sport, lo schiacciatore del Porto Robur Costa commenta così il rinvio di un anno di Tokyo 2020:

“È dura da sopportare, perché non vedevamo l’ora di allenarci quest’estate e trovare un posto tra i dodici che partecipano alle Olimpiadi. Credo sia una cosa giusta rimandarle, perché prima ci sono altri obiettivi, altre cose da controllare, come la salute della gente. Rinviare le Olimpiadi indica che è una situazione complicata in tutto il mondo. Qui in Italia dovrebbe esserci il picco tra una settimana e poi l’emergenza dovrebbe scemare. Ma in altri paesi, come USA e Spagna, è iniziata settimana scorsa, durerà altri due o tre mesi”.

(Fonte: Twitter)